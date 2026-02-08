Il governo e la Ligue Nationale sono intervenuti per cercare di salvare l’AS Monaco Basket, che attraversa una crisi economica difficile. La situazione mette a rischio le decisioni sul futuro della squadra, i contratti e la pianificazione delle partite. I vertici del club cercano soluzioni rapide per evitare il fallimento.

La gestione di AS Monaco Basket è attraversata da una crisi economica che influenza scelte operative, equilibri contrattuali e la programmazione della squadra. L’attenzione è focalizzata sulla stabilità del club e sulla salvaguardia della competitività nel contesto della Betclic Élite, in una fase di transizione in attesa di una nuova proprietà. fonti vicine al club indicano che una telefonata tra Mike James, figura di rilievo all'interno della rosa, e un rappresentante del governo monegasco avrebbe convinto i giocatori a non procedere con uno sciopero in occasione della sfida contro Chalon. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Crisi AS Monaco: governo e Ligue Nationale intervengono per salvare il club

