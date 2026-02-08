Cremonese con l’Atalanta è un derby duro Ma adesso serve fare punti per la salvezza

Questa sera la Cremonese sfida l’Atalanta nel derby di Cremona. Dopo alcune settimane di risultati deludenti, i padroni di casa sanno che non possono più sbagliare. La squadra di casa cerca punti importanti per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli avversari arrivano con la voglia di allontanarsi dai guai. La partita si gioca lunedì alle 18, e per la Cremonese è fondamentale conquistare almeno un punto.

Cremona, 8 febbraio 2026 – La Cremonese vuole tornare a raccogliere punti per la salvezza e lo deve fare nel posticipo di lunedì 9 febbraio (ore 18.30) in casa dell’Atalanta. Un derby sulla carta in salita per la squadra di mister Nicola, visto che i nerazzurri, dopo le difficoltà di inizio stagione ( con tanto di cambio in panchina tra Juric e Palladino ) sembrano avere ritrovato il giusto passo. E la vittoria in Coppa Italia con la Juventus lo ha confermato in modo eloquente. La formazione orobica, nella quale spiccano due ex grigiorossi particolari come Carnesecchi e Bernasconi, possiede non solo qualità importanti, ma anche numerose alternative, che possono consentire a Palladino di gestire al meglio le forze dei suoi giocatori in questa fase così importante della stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

