Cransfiamme a memoriale rogo Capodanno

Un incendio si è scatenato questa mattina a Crans-Montana, nel memoriale dedicato alle vittime del rogo di Capodanno al locale Le Constellation. Le fiamme hanno distrutto parte della struttura, creando panico tra i presenti e costringendo i soccorritori a intervenire con urgenza. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma i danni sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Crans-Montana, indagata una quarta persona per il rogo di Capodanno La procura di Crans-Montana ha aperto un'indagine per l'incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Crans Montana, Mattarella al Niguarda visita i feriti nel rogo di Capodanno in Svizzera Il presidente Sergio Mattarella si è recato oggi all'ospedale Niguarda di Milano. Strage Crans Montana, la drammatica testimonianza di Letizia: Non so che fine hanno fatto i ... In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Fiamme al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Tragedia in Vallese: In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana | blue News; In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana. Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: intervengono i vigili del fuoco aperta un'inchiestaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Crans-Montana, fiamme al memoriale dedicato alle vittime del Constellation "Noi bruciati dalle fiamme e lei…". Crans-Montana choc, una sopravvissuta si sveglia dal coma e accusa Jessica Moretti

