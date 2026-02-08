Cransfiamme a memoriale rogo Capodanno

Da servizitelevideo.rai.it 8 feb 2026

Un incendio si è scatenato questa mattina a Crans-Montana, nel memoriale dedicato alle vittime del rogo di Capodanno al locale Le Constellation. Le fiamme hanno distrutto parte della struttura, creando panico tra i presenti e costringendo i soccorritori a intervenire con urgenza. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma i danni sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

