Crans-Montana scoppia un incendio nel memoriale per le vittime del Constellation Era stato spostato tra le polemiche | Volete nasconderlo

Questa mattina a Crans-Montana è scoppiato un incendio nel memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation. L’edificio, spostato di recente tra molte polemiche, ha preso fuoco improvvisamente. Le autorità stanno ancora cercando di capire come sia successo e se ci siano danni gravi. La comunità è in ansia, soprattutto perché l’edificio era stato al centro di discussioni sulla sua collocazione.

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. Crans-Montana, scoppia un incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un'inchiesta Contattato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, un portavoce della polizia non è stato in grado di fornire alcuna informazione sulla causa dell'incendio e al momento risulta aperta un'inchiesta.

