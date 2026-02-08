Crans-Montana l' ultima vergogna dei Moretti | Computer guasti

La vicenda di Crans-Montana torna a far parlare di sé, questa volta per un problema tecnico che si rivela più serio del previsto. I Moretti accusano un guasto al computer durante un aggiornamento, che ha portato alla sostituzione di un software. Le conseguenze sono state pesanti: i file delle ispezioni anti-incendio sono stati compromessi. Una vera e propria gatta da pelare per la gestione dell’albergo, che ora si trova a dover affrontare le conseguenze di un errore che poteva essere evitato.

Un problema di aggiornamento, la sostituzione di un software che avrebbe fatto le bizze compromettendo proprio i file sulle ispezioni anti-incendio. Nel campus universitario di Sion, alla presenza della procuratrice del Canton Vallese Catherine Seppey e di diverse decine di avvocati (questo è il motivo per cui le aule del palazzo in mattoni grigi della procura non sono più sufficienti) è il giorno dell'interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica al Comune di Crans-Montana che, più di una settimana fa, è finito ufficialmente indagato perla strage di Capodanno assieme a un ex collega e ai coniugi Moretti.

