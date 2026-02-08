Crans Montana incendio nel memoriale per le vittime del Constellation | aperta un' inchiesta

Questa mattina a Crans-Montana si è scatenato un incendio nel memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation. Le fiamme hanno danneggiato il monumento nel cuore del paese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e ora si attende il risultato delle indagini. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma i danni sono visibili e preoccupano gli abitanti. La polizia ha aperto un’inchiesta per capire cosa abbia causato l’incendio.

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. Contattato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, un portavoce della polizia non è stato in grado di fornire alcuna informazione sulla causa dell'incendio e al momento risulta aperta un'inchiesta. Alcuni quotidiani locali, tra cui Le Nouvelliste, riportano di danni subiti dalla struttura.

