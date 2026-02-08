Un incendio improvviso ha distrutto il memoriale dedicato alle vittime del Constellation a Crans-Montana. La comunità si è ritrovata sotto shock, con molte persone in lacrime davanti alle macerie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno tentato di spegnere le fiamme, ma il danno è ormai fatto. La polizia indaga sulle cause dell’incendio, mentre i cittadini chiedono risposte.

Non sembra esserci pace per la comunità di Crans-Montana. Nelle scorse ore, un incendio improvviso ha avvolto il monumento commemorativo dedicato alle vittime della tragedia del Constellation, facendo scattare un allarme immediato che ha scosso il cuore della cittadina elvetica. L’incidente è avvenuto nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6:00 di domenica 8 febbraio, quando le chiamate d’emergenza dei residenti hanno messo in allerta i vigili del fuoco, accorsi tempestivamente sul posto per evitare che la situazione degenerasse in un ulteriore dramma. Intervento lampo in Rue Centrale: indagini in corso sulle cause. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation. Persone in lacrime, distrutte

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Questa mattina presto a Crans-Montana si è verificato un incendio al memoriale dedicato alle vittime del Constellation.

Questa mattina alle prime luci, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del rogo al Constellation di Crans-Montana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Crans, 171 telefonate in un'ora e mezza: C'è un'emergenza. Lo strazio e le richieste di aiuto; Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa: Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno; Crans-Montana piange le sue vittime: l’incendio di Capodanno sale a 41 morti; Crans-Montana, le chiamate choc delle vittime: 171 in un'ora e mezza. Qui è tutto bruciato, i miei amici sono morti.

A Crans-Montana incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation, persone in lacrimeL’incendio è divampato nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6 di domenica 8 febbraio. Molte persone in lacrime alla vista delle fiamme a pochi metri dal locale della tragedia ma fortunatam ... fanpage.it

Crans-Montana, incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation. Persone in lacrime, distrutteNon sembra esserci pace per la comunità di Crans-Montana. Nelle scorse ore, un incendio improvviso ha avvolto il monumento commemorativo dedicato alle ... thesocialpost.it

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente sp facebook

Crans-Montana, fiamme al memoriale dedicato alle vittime del Constellation x.com