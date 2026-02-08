Crans-Montana incendio al memoriale delle vittime

Questa mattina presto, intorno alle 6, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime di Crans-Montana, poco lontano dal locale Le Constellation. Le fiamme hanno rischiato di distruggere il monumento, ma i vigili del fuoco sono intervenuti in fretta e hanno limitato i danni. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio.

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato oggi domenica 8 febbraio verso le 6 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Le fiamme hanno distrutto il memoriale delle vittime del rogo del Constellation a Crans-Montana.

