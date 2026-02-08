Crans-Montana fiamme al memoriale delle vittime del Constellation | aperta un’indagine

Questa mattina presto, alle sei, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del Constellation a Crans-Montana. Le fiamme hanno divorato il sito, portando subito all’apertura di un’indagine per capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la mattina per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno sembra essersi fatto male, ma il danno è evidente. Le autorità stanno ora cercando di risalire alle cause dell’incendio.

Un incendio è divampato alle prime luci dell'alba di oggi, 8 febbraio, intorno alle 6 del mattino, presso il memoriale dedicato alle vittime del tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana. Il luogo del ricordo si trova lungo la Rue Centrale, una delle arterie principali della rinomata località del Canton Vallese. A rendere noto l'accaduto è stata la polizia cantonale vallesana, che ha precisato come l'allarme sia scattato poco dopo l'alba. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a contenere e spegnere le fiamme in breve tempo, scongiurando il rischio di danni alle strutture vicine.

