Crans-Montana fiamme al memoriale delle vittime del Constellation | aperta un’indagine

Da dayitalianews.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina presto, alle sei, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del Constellation a Crans-Montana. Le fiamme hanno divorato il sito, portando subito all’apertura di un’indagine per capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la mattina per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno sembra essersi fatto male, ma il danno è evidente. Le autorità stanno ora cercando di risalire alle cause dell’incendio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio è divampato alle prime luci dell’alba di oggi, 8 febbraio, intorno alle 6 del mattino, presso il memoriale dedicato alle vittime del tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana. Il luogo del ricordo si trova lungo la Rue Centrale, una delle arterie principali della rinomata località del Canton Vallese. A rendere noto l’accaduto è stata la polizia cantonale vallesana, che ha precisato come l’allarme sia scattato poco dopo l’alba. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a contenere e spegnere le fiamme in breve tempo, scongiurando il rischio di danni alle strutture vicine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

crans montana fiamme al memoriale delle vittime del constellation aperta un8217indagine

© Dayitalianews.com - Crans-Montana, fiamme al memoriale delle vittime del Constellation: aperta un’indagine

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Crans Montana, incendio al memoriale delle vittime del Constellation: aperta un’inchiesta

Questa mattina alle prime luci, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del rogo al Constellation di Crans-Montana.

Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un'inchiesta

Questa mattina a Crans-Montana si è scatenato un incendio nel memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incendio a Crans-Montana: identificate le prime vittime, tre sono giovani italiani

Video Incendio a Crans-Montana: identificate le prime vittime, tre sono giovani italiani

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Fiamme al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, un mese dopo l’incendio: la seconda fase della cura dei giovani feriti al Niguarda; In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana.

crans montana fiamme alCrans, fiamme al memoriale per rogo CapodannoUn incendio si è sviluppato a Crans-Montana, nel memoriale sorto per le vittime del rogo di Capodanno nel locale Le Constellation. Non si registrano feriti e le fiamme sono state spente poco dopo ... rainews.it

crans montana fiamme alCrans Montana, incendio al memoriale delle vittime del Constellation. Sindaci contro il Cantone del ValleseI primi cittadini chiedono una riforma urgente e minacciano le dimissioni ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.