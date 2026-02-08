Crans-Montana a fuoco il memoriale per le vittime | cosa è successo

Un incendio ha distrutto il memoriale allestito a Crans-Montana per ricordare le vittime del rogo del Constellation. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, consumando le strutture di fronte a occhi increduli. Per ora, non ci sono notizie di feriti, ma l’area è stata subito isolata dalle forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, mentre gli investigatori stanno esaminando i danni e cercando di capire come si sia sviluppato il rogo. La comunità locale è sotto shock,

Un incendio si è sviluppato all'interno del memoriale allestito per ricordare le vittime del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Non c'è pace per i cari di coloro che hanno perso la vita nella notte di Capodanno. Soltanto pochi giorni fa la decisione del Comune di spostare l'allestimento, adesso il fuoco, giunto nuovamente a divorare tutto. Il fatto è accaduto questa mattina, domenica 8 febbraio. Stando a quanto riferito dalla polizia del canton Vallese, le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, accorsi sul posto. Rimangono però gli interrogativi: si sarà trattato di un incidente, oppure l'incendio è stato appiccato da qualcuno? Sul caso è già stata aperta un'inchiesta.

