La combinata a squadre di sci alpino debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le due discese libere, le squadre di nazioni si sfidano in una gara che combina le performance di più atleti. È una novità assoluta, pensata per rendere ancora più emozionante il torneo. La competizione si svolge subito dopo le prove singole, coinvolgendo uomini e donne di ogni squadra in una sfida collettiva.

Dopo la disputa delle due discese libere, il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 propone una novità assoluta nella rassegna a cinque cerchi: la combinata a squadre. Gli appassionati l’hanno potuta osservare soltanto in un’occasione (lo scorso anno ai Mondiali di Saalbach), mentre chi si affaccia sporadicamente a questa disciplina potrebbe non sapere di cosa si tratti e dunque è bene fare un punto della situazione. La gara a squadre “tradizionale”, che ai Giochi di Pechino 2022 si era decisa in favore dell’Austria davanti alla Germania e alla Norvegia, è stata abolita ed è stata cancellata anche la combinata individuale (quattro anni fa i titoli finirono nelle mani dell’austriaco Johannes Strolz e della svizzera Michelle Gisin): addio al tanto discusso team event, che proponeva delle prove in parallelo; addio anche all’evento che proponeva una manche di discesa e una di slalom, con la somma dei tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cos’è la combinata a squadre di sci alpino? Come funziona la neonata gara che assegna medaglie alle Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Domani alle 10, gli appassionati di sci alpino potranno seguire in tv la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A Milano Cortina 2026, la gara di combinata a squadre maschile si prepara a sorprendere gli spettatori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: La combinata nordica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali: alla ricerca dell'atleta perfetto tra potenza, tecnica e coraggio; Milano Cortina 2026, cosa sapere sulle 16 discipline delle Olimpiadi Invernali; Diabete tipo 2: una terapia combinata può migliorare anche la salute delle vie urinarie.

La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali: alla ricerca dell'atleta perfetto tra potenza, tecnica e coraggioCos'è la combinata nordica olimpica, come funzionano le gare, le regole principali e chi sono i protagonisti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it

Rebus combinata per l’Italia: Franzoni o Paris in coppia con Vinatzer?La combinata a squadre è un evento nuovo nel panorama dello sci alpino: ha esordito lo scorso anno ai Mondiali e non è più stata disputata nei dodici mesi ... oasport.it

MA COSA HAI COMBINATO https://mdst.it/4rubpZ8 #SportMediaset facebook