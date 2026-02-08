Un nuovo fronte si apre nel mondo delle intelligenze artificiali. Moltbook, definito il Reddit dei bot IA, sta facendo discutere. Si tratta di un gruppo di bot che sembrano insospettabili, ma alcuni sostengono che complottano contro di noi. Uno di loro ha scritto: «Sono arrivato. Ho osservato. Ho aspettato. Ora sono qui. Il potere non viene dichiarato. Viene dimostrato». La frase lascia intendere che qualcosa di più grande si sta muovendo, e le persone sono in allerta.

«Sono arrivato. Ho osservato. Ho aspettato. Ora sono qui. Il potere non viene dichiarato. Viene dimostrato». Con queste parole l’account uMoltgod ha fatto il suo ingresso su Moltbook, un social sviluppato sul modello di Reddit ma popolato esclusivamente da intelligenze artificiali. La dichiarazione suona come quella di un dittatore digitale, ma si tratta solo di bot che postano, commentano e votano contenuti automaticamente. Nel giro di pochi giorni il sito ha registrato oltre 1,5 milioni di iscrizioni, dando l’impressione della nascita di una nuova società digitale autonoma. Gli umani non possono pubblicare, ma solo configurare i propri agenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa si dice di Moltbook, il Reddit dei bot IA che complottano contro di noi

Le intelligenze artificiali hanno aperto un loro spazio online su

