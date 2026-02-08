Corso intensivo di legalità al comprensivo

Questa settimana, al comprensivo di Oggiono, gli studenti hanno vissuto un’esperienza diversa dal solito. Al posto delle lezioni classiche, sono stati coinvolti in un corso intensivo sulla legalità. Per sei giorni, circa 400 ragazzi hanno partecipato a laboratori, incontri e proiezioni di film, tutto centrato sul rispetto delle regole e il valore della correttezza. Un modo per affrontare un tema importante in modo pratico e diretto, lontano dai libri di testo.

Un corso intensivo di legalità. Al posto delle normali lezioni sulle normali materie scolastiche, per tutta settimana scorsa i quattrocento alunni dell' Istituto comprensivo statale di Oggiono hanno partecipato a sei giorni dedicati interamente a laboratori, incontri, iniziative, film e tanto altro ancora sulla legalità declinata in diversi ambiti. Tanti i professori saliti in cattedra: l'ambasciatrice del perdono Lucia Di Mauro, vedova di Gaetano Montanino, guardia giurata, vittima innocente dei mafiosi uccisa nell'agosto 2009 a Napoli mentre svolgeva il suo lavoro; il cappellano del carcere di Lecco don Marco Tenderini; i carabinieri in congedo dell'Associazione carabinieri in congedo con il colonnello Claudio Arneodo; gli operatori del Giglio che si occupano di un bene confiscato ai mafiosi a Lecco; i volontari dell'Innominato per la giustizia riparativa e dell'associazione Antigone per i diritti dei reclusi; il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi che è anche rappresentanti degli amministratori locali anti-mafia Avviso Pubblico; l'avvocato Luca Marsigli che è primo cittadino di Annone; le penne nere dell'Ana di Oggiono; gli Amici di don Peppe Diana, parroco di Casal di Principe di assassinato dai camorristi il 19 marzo 1994; il presidente di Libera lecchese Alberto Bonacina; il cronista del nostro giornale Daniele De Salvo esperto di 'ndrangheta locale.

