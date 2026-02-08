Corruzione nella sanità Cirillo | Accanimento giudiziario e mediatico noi danneggiati

La vicenda della corruzione nella sanità italiana si fa sempre più complicata. Cirillo denuncia un accanimento giudiziario e mediatico che, a suo avviso, danneggia chi viene coinvolto senza prove solide. “Quando si insiste su accuse deboli, si perde di vista la garanzia e si arriva a un vero e proprio attacco”, dice. La polemica cresce, e intanto le indagini continuano.

"Quando la difesa della legalità ignora le decisioni dei giudici e insiste su accuse che non reggono, smette di essere garanzia e diventa accanimento. Se non fossimo davanti a un'inchiesta giudiziaria, ma a un caso medico, lo chiameremmo senza esitazioni accanimento terapeutico".

