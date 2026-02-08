Cordoglio della Camera di Commercio delle Marche per la scomparsa dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco

La Camera di Commercio delle Marche ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco. La sua morte ha lasciato un vuoto, soprattutto nel settore della cooperazione tra i paesi dell’area adriatico-ionica. L’istituzione marchigiana ricorda con affetto la figura di un uomo che ha lavorato instancabilmente per rafforzare i rapporti tra le nazioni e promuovere lo sviluppo transfrontaliero.

La Camera di Commercio delle Marche piange la scomparsa dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco, figura chiave nella promozione della cooperazione tra i paesi dell’area adriatico-ionica, un lutto che ha suscitato profondo cordoglio nell’istituzione marchigiana e che sottolinea la perdita di un prezioso punto di riferimento per lo sviluppo e la collaborazione transfrontaliera. La notizia della sua scomparsa, giunta nella serata di oggi, 8 febbraio 2026, ha colmato di tristezza l’ambiente economico e diplomatico, lasciando un vuoto significativo in un settore dove Pigliapoco aveva saputo costruire legami duraturi e promuovere iniziative concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fabio Pigliapoco

Ancona piange la scomparsa dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco, morto oggi a 80 anni nella sua casa di via Bernabei.

Questa mattina ad Ancona è stato trovato senza vita l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, 80 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fabio Pigliapoco

Argomenti discussi: Informative Piantedosi e Musumeci. Approvato decreto elezioni e referendum; Ileana Argentin, il feretro in Campidoglio: camera ardente e cordoglio delle istituzioni; Cordoglio a Ortona per la scomparsa dell'ex sindaco Domenico Bernabeo; E' morto a 94 anni Serafino Petta, sopravvissuto alla Strage di Portella, il cordoglio della Cgil e dell'associazione Portella della Ginestra.

Addio all’avvocato Gianfranco Gueli, il cordoglio della Camera Penale Giuseppe GrilloAGRIGENTO - La classe forense agrigentina è colpita da un nuovo e doloroso lutto. Dopo le recenti scomparse degli avvocati Salvatore Re e Salvatore ... newsicilia.it

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PEREGO (DIFESA) – CORDOGLIO PER SCOMPARSA PERSONALE MILITARE»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it

Addio all'ambasciatore Fabio Pigliapoco, trovato morto dalla moglie. E' stato il padre dell'iniziativa Adriatico Ionica facebook