Conte fa 400 ma il Napoli non sorride | tra il prodigio Hojlund e l’incubo infortuni

Antonio Conte festeggia le 400 vittorie, ma il Napoli non può sorridere. La squadra di Spalletti ha subito una sconfitta pesante contro il Genoa, con un finale ricco di emozioni e polemiche. Hojlund, il nuovo “prodigio”, ha segnato ancora, ma gli infortuni continuano a pesare sulla rosa partenopea.

Il traguardo delle 400 vittorie in carriera, raggiunto grazie al sofferto 3-2 maturato allo scadere contro il Genoa, non basta a restituire il sorriso ad Antonio Conte. Nonostante un Napoli capace di reagire all’eliminazione dalla Champions League con due successi consecutivi, portandosi momentaneamente a -6 dalla vetta occupata dall’Inter, l’allenatore salentino continua a descrivere l’attuale annata come una “stagione assurda”. Tra l’ebbrezza di una rimonta di nervi a Marassi e le ombre di un’infermeria che somiglia a un bollettino di guerra, il tecnico azzurro si interroga sul futuro immediato, diviso tra ambizioni di gloria e criticità strutturali.🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Napoli di Hojlund si confronta con un percorso segnato da tappe importanti, prima e dopo l’intervento di Conte.

