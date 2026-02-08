Conte esalta il Napoli | Vittoria di carattere qui a Marassi è sempre durissima

Antonio Conte esalta la vittoria del Napoli a Marassi. Il tecnico si dice soddisfatto, sottolineando che si tratta di un risultato di carattere, arrivato in una trasferta sempre difficile come quella di Genova. Nonostante le difficoltà, con infortuni e un episodio sfortunato, la squadra ha saputo reagire e portare a casa i tre punti.

Antonio Conte si gode una vittoria pesantissima a Marassi, arrivata in una serata complicata, segnata da infortuni, episodi e inferiorità numerica. Il tecnico azzurro, in conferenza stampa, non nasconde le difficoltà ma sottolinea soprattutto la forza mentale del suo Napoli. «Se devo definire questa vittoria in tre aggettivi direi fortuna, ci vuole fortuna. Mi reputo molto fortunato e poco bravo, straordinariamente fortunato», esordisce Conte con la consueta ironia. Poi entra nel cuore della partita: «Abbiamo fatto tutto noi.

