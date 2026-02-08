Conferenza stampa Chivu dopo Sassuolo Inter | Maturità nella gestione dei momenti Lautaro? Io sono contento per questo
Chivu parla dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato maturità nella gestione dei momenti difficili. È soddisfatto anche di Lautaro, di cui si dice contento per la crescita mostrata in campo. Alla fine, i tre punti servono a consolidare la posizione in classifica e a rafforzare la fiducia del gruppo.
Inter News 24 Conferenza stampa Chivu dopo Sassuolo Inter: queste le parole del tecnico nerazzurro al termine del match vinto 5-0. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha commentato la vittoria per 5-0 sul Sassuolo in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato i progressi della squadra, in particolare sotto l’aspetto della maturità, e si è soffermato su vari temi, tra cui l’importanza di Lautaro Martínez e il miglioramento della squadra sotto il profilo del gioco. LA MATURITÀ DELLA SQUADRA – «La maturità è nel capire i momenti e trovare il modo di essere competitivi. Nei minuti iniziali abbiamo sofferto tanto la loro intensità, verticalità e ripartenza ma abbiamo capito quella che era la partita in quel momento e abbiamo trovato il modo di venirne fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com
