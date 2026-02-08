Conferenza stampa Chivu dopo Sassuolo Inter | Maturità nella gestione dei momenti Lautaro? Io sono contento per questo

Chivu parla dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato maturità nella gestione dei momenti difficili. È soddisfatto anche di Lautaro, di cui si dice contento per la crescita mostrata in campo. Alla fine, i tre punti servono a consolidare la posizione in classifica e a rafforzare la fiducia del gruppo.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu dopo Sassuolo Inter: queste le parole del tecnico nerazzurro al termine del match vinto 5-0. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha commentato la vittoria per 5-0 sul Sassuolo in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato i progressi della squadra, in particolare sotto l’aspetto della maturità, e si è soffermato su vari temi, tra cui l’importanza di Lautaro Martínez e il miglioramento della squadra sotto il profilo del gioco. LA MATURITÀ DELLA SQUADRA – «La maturità è nel capire i momenti e trovare il modo di essere competitivi. Nei minuti iniziali abbiamo sofferto tanto la loro intensità, verticalità e ripartenza ma abbiamo capito quella che era la partita in quel momento e abbiamo trovato il modo di venirne fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato a DAZN la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando il buon atteggiamento dei suoi giocatori e l’importanza del risultato.

Chivu sbotta in conferenza: In semifinale e criticati, non capisco proprio più un c***o di calcioShow di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Torino. All'allenatore nerazzurro è stata posta una domanda. tuttomercatoweb.com

Chivu dopo Inter-Torino: Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcioScambio curioso in conferenza stampa dopo Inter-Torino 2-1, quarto di finale di Coppa Italia giocato a Monza e vinto dai nerazzurri che hanno staccato il pass per la semifinale: ... calciomercato.com

Pokerissimo dell’Inter al Sassuolo: i nerazzurri stravincono contro i neroverdi e si riportano a +8 sul Milan facebook

L' #Inter vince la quinta partita consecutiva in campionato e punisce oltremodo il #Sassuolo Giacomo Visconti #SerieA #SassuoloInter x.com