Confapi Napoli | Il restyling del Centro direzionale vale un punto di Pil

La riqualificazione del Centro Direzionale di Napoli cambia volto. L’intervento non riguarda solo l’aspetto urbanistico, ma porta effetti concreti sull’economia locale. Secondo i rappresentanti di Confapi Napoli, questa operazione può contribuire ad aumentare il Pil dell’area Est e, di riflesso, migliorare la situazione economica dell’intera città. I lavori sono ormai avviati e promettono di trasformare il quartiere in un polo ancora più strategico.

“La riqualificazione del Centro Direzionale di Napoli non è solo un’operazione urbanistica: è una leva economica con effetti misurabili sul Pil dell’area Est e sull’intera città. L’investimento previsto, pari a 80 milioni di euro, si inserisce in un filone di rigenerazioni urbane che in Europa e in Italia hanno dimostrato una capacità di generare valore ben superiore alla spesa iniziale”. A dirlo è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale Zes Confapi. “Le simulazioni economiche fatte dal centro studi di Confapi Napoli, basate su interventi analoghi in grandi aree direzionali, indicano un possibile effetto moltiplicatore compreso tra 1,6 e 2,1.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Giunta Comunale di Napoli ha dato il via libera ufficiale al progetto di riqualificazione del Centro Direzionale.

Il progetto PalaEventi nel Centro Direzionale di Napoli si avvicina alla fase di avvio, con i cantieri previsti tra sei mesi.

