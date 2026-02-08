Conegliano domina Scandicci | set record di 41-43 e vittoria per 0-3 nel campionato femminile di pallavolo

Conegliano vince a Scandicci con un punteggio di 0-3. La squadra veneta ha dominato la partita, anche grazie a un primo set pazzesco che si è concluso sul record di 41-43. I tifosi presenti hanno visto un match intenso, con la formazione di Conegliano che ha saputo mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine.

Conegliano trionfa a Scandicci con una vittoria convincente per 0-3, in una partita che ha visto protagonista un primo set memorabile, protrattosi fino al punteggio di 41-43. La sfida, valida per la decima giornata di ritorno del campionato di pallavolo femminile, si è disputata domenica 8 febbraio 2026, in un palazzetto gremito da 3590 spettatori. Le pantere, guidate dall’allenatore Daniele Santarelli, hanno dimostrato ancora una volta la loro superiorità, confermando la loro posizione di leadership nel campionato. La partita si è accesa immediatamente con un primo set che ha superato ogni aspettativa in termini di lunghezza e intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le campionesse d’Italia di Conegliano vincono il primo set contro Scandicci con il punteggio di 41-43.

Conegliano vince 3-0 contro Scandicci in un match spettacolare.

LIVE Scandicci-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio delle campionesse d’Italia, 27 punti per la solita Haak!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 18.58 Le toscane torneranno in campo l'11 ... oasport.it

Scandicci-Conegliano, surreale 41-43 nel primo set! Le Pantere poi dilagano, gran duello Haak-AntropovaConegliano ha sconfitto Scandicci per 3-0 (43-41; 25-22; 25-20) nello scontro diretto al vertice che ha animato la 23ma giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it

