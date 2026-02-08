Condizioni di Mina | aggiornamenti sul difensore per Cagliari-Roma

Il Cagliari si prepara ad affrontare la Roma con alcune incertezze in difesa, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Yerry Mina. Il difensore colombiano non è ancora al cento per cento e la sua presenza in campo resta in forse, mentre i rossoblù cercano di stringere i tempi per averlo a disposizione. La squadra si sta allenando con attenzione, sperando di recuperare Mina in vista della partita.

Il Cagliari affronta la partita con la Roma con una serie di dubbi in difesa, principalmente legati alle condizioni di Yerry Mina. Il difensore colombiano è alle prese con un fastidio al ginocchio, situazione che potrebbe guidare l'allenatore Pisacane a rivedere l'impianto difensivo in una sfida particolarmente impegnativa. Nel frattempo, la retroguardia ha dovuto fare i conti con l'addio di Sebastiano Luperto, occasione in cui la dirigenza è stata costretta a promuovere profili giovani come Zé Pedro e Rodriguez, con l'obiettivo di costruire futuro, ma con ripercussioni a breve termine su esperienza e alternative disponibili in caso di problemi fisici.

