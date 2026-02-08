Condizionata di classe 2 per Luigi Toni In programma il Premio Magistratura dei Satiri

Oggi all’ippodromo di San Rossore si corre per Luigi Toni, che ha avuto un ruolo importante negli anni ’80 e ’90 come collaboratore e amico di Alfea. La corsa di centro, in programma nel pomeriggio, rende omaggio a una figura stimata, sempre pronta a dare una mano. Toni, scomparso prematuramente, resta ricordato come uno stakeholder affidabile e presente, anche se poco conosciuto al grande pubblico. La giornata si conclude con la premiazione del Premio Magistratura dei Satiri, un evento che si tiene ogni anno e che quest’anno porta avanti la memoria di un uomo

La corsa di centro oggi all' ippodromo di San Rossore è dedicata a Luigi Toni che oggi chiameremmo uno stakeholder che negli anni '80 e '90, prima della sua immatura scomparsa, fu un collaboratore ma soprattutto un amico della società Alfea, cioè un personaggio puntuale e affidabile ogni qual volta gli venisse richiesto un servizio. La corsa è una condizionata di classe 2 nella quale concorrono sette ottimi soggetti di 4 anni che determinano un esito aperto a ogni soluzione. Amabile (il vincitore del "Pisa" del 2023) ha dimostrato, con il successo all'ultima uscita, di vivere un seconda vita ma nessun degli avversari parte battuto in partenza.

