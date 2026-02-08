Con il Sì alla riforma avremo meno processi

Con il sì alla riforma, i processi in Italia diminuiranno. Le nuove norme puntano a rafforzare l’indipendenza dei magistrati dalla politica, ma allo stesso tempo introducono una limitazione al principio di obbligatorietà dell’azione penale. Questo potrebbe portare a una riduzione delle cause giudiziarie avviate, alleggerendo il lavoro dei tribunali e cambiando il modo in cui si fanno i processi nel nostro Paese.

Le nuove norme, oltre a garantire l’indipendenza dei magistrati dalla politica, aprono la strada a una limitazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, che ingolfa l’attività giudiziaria. Oggi 2.000 pm trattano 2.400.000 notizie di reato all’anno. Tra meno di due mesi saremo tutti noi chiamati al voto per l’ennesimo referendum. Tuttavia, non si tratta di un referendum qualunque, bensì di un referendum confermativo. Ne consegue che, qualunque sial’affluenza alle urne, il risultato del referendum sarà, in ogni caso, determinante, giacché, se dovesse prevalere l’opzione favorevole, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere voluta dal governo di Giorgia Meloni verrà confermata e le norme approvate dal Parlamento entreranno a far parte della nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

La riforma proposta non altera l'autonomia dei magistrati né mette in discussione la loro indipendenza.

Il Referendum non slitta: sì alla data del 22-23 marzo. Affondo di Fdi sui giudiciROMA La macchina della presidente del Consiglio arriva a Palazzo Chigi alle 12.05. Uscirà di lì un'ora dopo o poco più. Il Cdm, convocato la mattina stessa - con ...

