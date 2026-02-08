Comuni montani c’è fiducia

Dopo mesi di attese, la strada si è finalmente aperta. Il governo ha deciso di abbassare i limiti per il riconoscimento giuridico dei comuni montani, passando da 600 a 350 metri di altitudine. La notizia è stata accolta con entusiasmo da molte amministrazioni locali, che sperano così di ricevere più risorse e attenzione. Ora si attende il provvedimento ufficiale e i dettagli operativi.

"Finalmente si è aperta la strada per abbassare da 600 metri a 350 il riconoscimento giuridico di comune montano. Manca solo un ultimo passaggio istituzionale. Ovvero la Conferenza Stato Regioni". Lo dichiarano, soddisfatti, Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vice presidente vicario dell’associazione Urbino Capoluogo, sulla questione del riconoscimento (e relativi benefici) per i comuni montani. Adesso infatti lo status sarà possibile ottenerlo anche con 350 metri di altitudine sul livello del pare a patto che ci sia un pendenza del 20% in almeno il 5% del territorio comunale. Londei e Giovanetti rimarcano: "Noi interpellati anche dai tantissimi iscritti che abbiamo nei medi e piccoli comuni del Montefeltro, in questo periodo abbiamo sollecitato chi a livello istituzionale aveva il potere di modificare la maldestra ipotesi iniziale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025.

