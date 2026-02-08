I due sciatori, Giovanni Franzoni e Dominik Paris, hanno ricevuto una bella accoglienza dopo aver conquistato le medaglie nella discesa maschile. Alla festa, il direttore tecnico Massimo Carca ha rivolto loro una dedica speciale, sottolineando il successo di entrambi.

Dopo la doppia medaglia conquistata nella discesa maschile, Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono stati festeggiati così, con una dedica "speciale" da parte del direttore tecnico della squadra Massimo Carca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Complimenti al giovane e... al vecchio": che festa per Franzoni e Paris!

Dopo la finale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Bologna, il tecnico azzurro Antonio Conte ha commentato il match nel post partita, lodando l’impegno dei suoi giocatori e riconoscendo il merito del Bologna.

La neve di Bormio si riempie di festa con le prime medaglie azzurre di Milano Cortina.

