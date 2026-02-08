Complimenti al giovane e al vecchio | che festa per Franzoni e Paris!

I due sciatori, Giovanni Franzoni e Dominik Paris, hanno ricevuto una bella accoglienza dopo aver conquistato le medaglie nella discesa maschile. Alla festa, il direttore tecnico Massimo Carca ha rivolto loro una dedica speciale, sottolineando il successo di entrambi.

Dopo la doppia medaglia conquistata nella discesa maschile, Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono stati festeggiati così, con una dedica "speciale" da parte del direttore tecnico della squadra Massimo Carca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

‘Paris Jet-man’ e ‘Franzoni grandioso’: festa a Bormio per le prime medaglie azzurre di Milano Cortina

La neve di Bormio si riempie di festa con le prime medaglie azzurre di Milano Cortina.

