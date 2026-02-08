Come vedere il Super Bowl 60 gratis | la finale nella notte dell’8 febbraio

La finale del Super Bowl 60 si avvicina e milioni di italiani si preparano a seguirla in diretta. L’evento più atteso dell’anno sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, permettendo a tutti di vedere gratuitamente la partita più importante del football americano.

L’evento sportivo più atteso dell’anno torna a incollare milioni di spettatori davanti agli schermi. Il 60° Super Bowl sarà trasmesso in esclusiva in chiaro su Italia 1 nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, offrendo al pubblico italiano l’opportunità di seguire gratuitamente la finale più prestigiosa del football americano. La sfida tra titani: patriots contro seahawks. Al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, si affronteranno i New England Patriots e i Seattle Seahawks in quello che rappresenta un vero e proprio remake del Super Bowl 2015. I Patriots, che hanno conquistato il pass per la finale superando i Denver Broncos nella finale di Conference AFC, arrivano all’appuntamento con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Approfondimenti su Super Bowl 60

Ultime notizie su Super Bowl 60

