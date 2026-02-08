A 88 anni, Juan Carlos I rompe il silenzio e risponde alle voci sulla sua salute. Dalla sua residenza di Abu Dhabi, il Re emerito dice chiaramente: “Smettetela di uccidermi”. Dopo mesi di silenzio, sceglie di parlare e mettere in chiaro le cose, dimostrando di essere ancora deciso e lucido.

A 88 anni, Juan Carlos I non ha alcuna intenzione di farsi raccontare dagli altri. Dalla sua residenza di Abu Dhabi, dove vive da tempo lontano dalla scena pubblica spagnola, il Re emerito ha deciso di rompere il silenzio e rispondere con fermezza alle voci che ciclicamente tornano a circolare sulla sua salute. “Smettetela di cercare di uccidermi”, ha dichiarato con il suo consueto sarcasmo alla rivista Hola!. “Sto molto bene, mi prendo cura di me stesso e faccio esercizio fisico ogni giorno”. Re Juan Carlos di Spagna in fin di vita?. Parole nette, quelle di Juan Carlos di Spagna, che mettono fine alle speculazioni esplose lo scorso gennaio, quando la sua assenza al funerale della cognata, la Principessa Irene di Grecia, ha acceso interrogativi e timori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come sta Juan Carlos, il Re emerito di Spagna: “Smettetela di uccidermi”

Approfondimenti su JuanCarlos ReyEmerito

La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, il cugino del re emerito Juan Carlos I.

La lista dei documenti legati a Jeffrey Epstein si amplia, e questa volta spunta il nome di Juan Carlos I, il Re emerito di Spagna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su JuanCarlos ReyEmerito

Argomenti discussi: Ferrero, la rottura con Alcaraz è definitiva e pesante: il gesto sui social spiazza tutti; Ferrero non segue più Alcaraz su IG: rottura totale con il numero 1 del mondo; Arrestato il cugino di re Juan Carlos, Francisco de Borbon von Hardenberg accusato di riciclaggio in Spagna; Ferrero vs Alcaraz: il gesto definitivo dell’ex coach.

Come sta Juan Carlos, il Re emerito di Spagna: Smettetela di uccidermiDa Abu Dhabi Juan Carlos I smentisce le voci sulla sua salute: ironico e diretto, il re emerito rassicura tutti e chiede di smettere di darlo per morto ... dilei.it

Juan Carlos Ferrero: Non è facile gestire queste sensazioni, è dura veder giocare AlcarazTennis - Interviste | Sono felice per come sta giocando, spero che continui così ha sottolineato l'ex coach di Carlos Alcaraz ... ubitennis.com

Torna alla vittoria la squadra di mister Balluchi!!! Di Ruben Ghezzani, Juan Carlos Guidi e Tommaso Gazzarrini le reti rossoblu! Forza Fornacette!!!! facebook