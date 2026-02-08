Colpo salvezza per il Lecce vittoria per 2 a 1 sull' Udinese

Il Lecce conquista una vittoria fondamentale contro l’Udinese, battendola 2-1 in casa. La squadra di casa, in piena lotta per la salvezza, riesce a portare a casa i tre punti cruciali. I tifosi sono esplosi di gioia dopo il gol decisivo, mentre i giocatori festeggiano sul campo. La partita si è svolta con intensità e determinazione, e ora il Lecce può guardare con più fiducia alle prossime sfide.

AGI - Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Lecce che tra le mura amiche batte 2-1 l' Udinese. I ragazzi di Di Francesco la conquistano in extremis, staccando così di tre punti la Fiorentina terzultima. Dopo l'iniziale vantaggio di Gandelman e il pari di Solet su rigore, al 90' Banda realizza il gol vittoria su calcio di punizione. In generale, non una bella partita, visti i tanti errori tecnici. Il Lecce, però, è stata la squadra che ci ha creduto di più e ha legittimato la vittoria. Lo 0-0 al Via del Mare dura appena cinque minuti. Dopo aver sfiorato il gol con Cheddira di testa, la formazione salentina passa in vantaggio, sfruttando il pasticcio congiunto tra Solet e Karlstrom.

