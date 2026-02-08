Colpo salvezza per il Lecce vittoria per 2 a 1 sull' Udinese

Il Lecce conquista una vittoria fondamentale contro l’Udinese, battendola 2-1 in casa. La squadra di casa, in piena lotta per la salvezza, riesce a portare a casa i tre punti cruciali. I tifosi sono esplosi di gioia dopo il gol decisivo, mentre i giocatori festeggiano sul campo. La partita si è svolta con intensità e determinazione, e ora il Lecce può guardare con più fiducia alle prossime sfide.

AGI - Vittoria pesantissima in chiave  salvezza  per il  Lecce  che tra le mura amiche batte  2-1  l' Udinese. I ragazzi di  Di Francesco  la conquistano in extremis, staccando così di tre punti la  Fiorentina terzultima. Dopo l'iniziale vantaggio di  Gandelman  e il pari di  Solet  su rigore, al 90'  Banda  realizza il  gol vittoria  su calcio di punizione. In generale, non una bella partita, visti i tanti  errori tecnici. Il  Lecce, però, è stata la squadra che ci ha creduto di più e ha legittimato la  vittoria. Lo 0-0 al  Via del Mare  dura appena cinque minuti. Dopo aver sfiorato il gol con  Cheddira  di testa, la formazione  salentina  passa in vantaggio, sfruttando il pasticcio congiunto tra  Solet  e  Karlstrom. 🔗 Leggi su Agi.it

