Colpo salvezza del Parma nel derby emiliano | Bologna a tappeto in casa

Questa sera il Parma conquista una vittoria importante nel derby contro il Bologna. Al Dall’Ara, i gialloblù segnano al 50’ con Ordonez e portano a casa tre punti fondamentali, spingendo il Bologna a perdere in casa davanti ai propri tifosi. I rossoblù non sono mai riusciti a reagire e alla fine si devono accontentare di una sconfitta che complica la loro classifica.

Bologna - Parma 0-1 Marcatore: 50'st Ordonez Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 5.5 (1'st Zortea 6), Heggem 6, Lucumì 5.5, Lykogiannis 6 (23'st Miranda 6); Freuler 6.5, Pobega 4.5; Bernardeschi 5.5 (42'st Orsolini sv), Ferguson 5.5, Rowe 6 (42'st Cambiaghi sv); Dallinga 5 (12'st Castro 5). In panchina: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Casale, Odgaard, Sohm, Vitik. Allenatore: Italiano 5.5. Parma (3-5-2): Corvi 7; Britschgi 6, Delprato 6.5, Circati 6.5; Troilo 5, Valeri 6, Bernabé 6.5 (41'st Carboni sv), Keita 6.5 (42'st Nicolussi-Caviglia sv), Sorensen 6 (34'st Ordonez 7); Oristanio 5 (9'st Strefezza 5.

