Colpo da 2mila euro a Occhieppo Inferiore

Questa mattina, il negozio Tigotà di Occhieppo Inferiore è stato rapinato. I ladri sono entrati di notte e hanno portato via merce per circa 2.000 euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando per identificare i responsabili. La zona è sotto shock, e i residenti chiedono più sicurezza.

Il piccolo borgo di Occhieppo Inferiore, incastonato nella Valle Elvo, si è svevato con una brutta sorpresa: un colpo che ha privato il punto vendita Tigotà di merce per un valore stimato di circa 2.000 euro. L'evento, avvenuto in pieno giorno, durante la pausa pranzo, ha subito allertato le forze dell'ordine, con i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce sulla dinamica del furto e identificare i responsabili. Un episodio che getta un'ombra sulla tranquillità di una comunità, già provata dalle sfide quotidiane che la vita in provincia comporta, e che solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività commerciali sul territorio.

