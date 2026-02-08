Collu decide la sfida Bologna-Parma | VAR protagonista su espulsione e gol annullato

La partita tra Bologna e Parma allo stadio Renato Dall’Ara si è accesa con diverse scelte dell’arbitro, tutte basate sul supporto del VAR. La decisione di espellere un giocatore e il gol annullato hanno scatenato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La gara si è infiammata subito, con episodi che hanno cambiato il corso dell’incontro e lasciato il segno nel risultato finale.

La partita Bologna-Parma dello stadio Renato Dall'Ara è stata segnata da una serie di decisioni arbitrarie supportate dal VAR, capaci di influire sull'andamento e sulla gestione disciplinare. L'incontro, concluso con la vittoria dei ducali per 0-1, ha mostrato come episodi singoli possano cambiare il corso del match e mettere in evidenza l'importanza della revisione video. La situazione iniziale è stata caratterizzata da interventi che hanno richiesto una valutazione precisa da parte del direttore di gara e del team al monitor. Al 18' Pobega è entrato in modo irruente su Keita; originariamente l'arbitro ha ammonito, ma la verifica al VAR ha portato al riesame della situazione.

