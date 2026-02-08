Colli Euganei in difesa del verde | 800 manifestanti contestano l’espansione Luxardo e rischiano cementificazione

Circa 800 persone si sono radunate a Torreglia per fermare l’espansione dello stabilimento Luxardo. I manifestanti hanno preso le strade per protestare contro il rischio di cementificazione del territorio e difendere il verde dei Colli Euganei. La protesta è rimasta pacifica, ma il messaggio è chiaro: vogliono preservare il paesaggio.

La battaglia per il paesaggio dei Colli Euganei si è consumata oggi a Torreglia, dove circa 800 persone hanno manifestato pacificamente contro un possibile ampliamento dello storico stabilimento Luxardo. Famiglie, bambini e un mare di striscioni che invocavano la salvaguardia del verde hanno riempito le strade del piccolo comune veneto, segnando una giornata di forte contestazione e di chiara affermazione di intenti: chiunque intenda intervenire sul territorio, in particolare nel parco Colli, dovrà fare i conti con una comunità determinata a proteggere la sua bellezza naturale. La manifestazione, svoltasi nella mattinata di domenica 8 febbraio 2026, è stata una risposta diretta all’ipotesi di un ampliamento dello stabilimento Luxardo, un’azienda storica nel settore dei distillati e dei liquori, che andrebbe a compromettere aree attualmente ricoperte di vegetazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Colli Euganei Manifestazione Escursione al Pianoro del Mottolone - Colli Euganei a 6 zampe Le escursioni al Pianoro del Mottolone, nei Colli Euganei, sono un’occasione per scoprire il paesaggio e le caratteristiche di questa area naturale. Tra natura e panorami: i Colli Euganei in e-bike Tra natura e panorami: i Colli Euganei in e-bike Un percorso ad anello attraversa i Colli Euganei, portando i ciclisti alla scoperta di un territorio ricco di sorprese. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Colli Euganei Manifestazione Argomenti discussi: Contro il cemento sui Colli Euganei, manifestazione domenica 8 febbraio a Torreglia. Lupi sui Colli, il presidente del Parco rassicura: «Allarmismo immotivato, situazione sotto controllo»Frizzarin ne ha parlato all’assemblea elettiva della zona Cia di Este-Montagnana tenuta nella sede del Consorzio di bonifica Adige-Euganeo: «Attraverso nuove strumentazioni, quali i droni, saremo in g ... padovaoggi.it Parco Colli Euganei: Allarmismo sui lupi è esagerato, situazione sotto controlloPatrimonio zootecnico Scade il 27 febbraio 2026 il termine per presentare in Regione Piemonte la domanda di aiuto relativa al bando Risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori ... cacciapassione.com Christianne Bergamin: «Simbolo di una visione di sviluppo incompatibile con il contesto dei Colli Euganei». Oltre 700 in protesta a tutela della riserva Unesco facebook Giovane padovana scomparsa da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei. Annabella Martinelli, 22 anni, è iscritta all'Università di Bologna #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.