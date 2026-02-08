Dopo aver vinto in trasferta contro la Guerr Napoli all’Alcott Arena, Coach Spahija si complimenta con i suoi per la difesa e il lavoro svolto. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, portando a casa una vittoria importante in un match difficile. I giocatori hanno messo in campo attenzione e intensità, confermando la buona preparazione alle sfide recenti.

Nel dopo partita viene delineato un quadro chiaro della serata: la squadra ha centrato una vittoria in trasferta contro la Guerr Napoli all’Alcott Arena, chiudendo sul punteggio di 64-79. L’intervento del coach Neven Spahija mette in luce la solidità difensiva e la capacità di reagire nonostante le difficoltà legate alle assenze, offrendo una lettura della gara senza indulgere in analisi superflue. “Sono molto contento perché abbiamo vinto ancora una trasferta complicata. Napoli gioca un basket migliore di quello viusto stasera, forse il merito è della nostra difesa che ha fatto davvero un ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coach Spahija: "Ottima difesa, lavoro eccellente

Approfondimenti su Spahija Coach

La Reyer Venezia ha vinto in trasferta contro Manresa in una partita che ha messo in mostra una difesa solida e una buona gestione del ritmo.

La Libertas Lucca mette fine alla serie di vittorie della Gea nella Divisione 1 maschile, imponendosi al

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Spahija Coach

Argomenti discussi: Cole-show a Manresa, la Reyer Venezia vola alla seconda fase; Lega Basket A: il grande spettacolo della pallacanestro italiana.

Kastritis: Concesso troppo a Venezia: dobbiamo allungare i momenti buoniIl coach greco spiega: Volevamo vincere e dobbiamo guardare alle cose buone. Librizzi: Grandi per 25' minuti, peccato. Spahija: Varese perfetta nel primo tempo, noi molto bravi nel secondo ... varesenews.it

Reyer Venezia, Spahija: «Una delle partite più difficili di questa stagione»Con il canestro di Kyle Wiltjer a 3.2 secondi dalla fine, Venezia batte in casa il Cedevita Olimpija con il punteggio di 86-84. Così ... pianetabasket.com

Buone notizie in casa Reyer Venezia. Domenica contro Napoli Basket torna a disposizione di coach Spahija Chris Horton. Le ultime due settimane l'ex lungo di Trapani è rimasto fuori per seri problemi personali. Problematiche che hanno fatto muovere immed facebook

Reyer Venezia, coach Spahija pronto a recuperare Jordan Parks #LBASerieA | #pianetabasket x.com