Claudio Lippi lancia un format su Instagram il noto volto tv pronto a parlare dopo le dichiarazioni a Falsissimo

Claudio Lippi torna in campo con un nuovo format su Instagram. Dopo aver attirato oltre 100mila follower, il volto televisivo si prepara a parlare di più, rispondendo alle recenti dichiarazioni a Falsissimo. È un modo per avvicinarsi di più ai fan e condividere i suoi pensieri in modo diretto e senza filtri.

