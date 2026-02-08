Claudio Lippi lancia un format su Instagram il noto volto tv pronto a parlare dopo le dichiarazioni a Falsissimo
Claudio Lippi torna in campo con un nuovo format su Instagram. Dopo aver attirato oltre 100mila follower, il volto televisivo si prepara a parlare di più, rispondendo alle recenti dichiarazioni a Falsissimo. È un modo per avvicinarsi di più ai fan e condividere i suoi pensieri in modo diretto e senza filtri.
Claudio Lippi lancia un format sulla sua pagina social, dopo aver creato un profilo seguito da 100mila persone. Ogni domenica il conduttore parlerà di tematiche che gli verranno proposte: è un nuovo inizio dopo Falsissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Claudio Lippi debutta su Instagram dopo Falsissimo: «Sono vivo, grazie Corona», l’affondo sulla tv
Claudio Lippi torna sui social dopo il suo intervento a Falsissimo.
Claudio Lippi sbarca su Instagram a 80 anni: «Sono vivo, non in terapia intensiva. Corona? Ha avuto coraggio a parlare dei circolini» – Il video
A 80 anni, Claudio Lippi fa il suo debutto su Instagram.
