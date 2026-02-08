Claudia Pertosa è la nuova reggente del Gruppo Municipale | è la prima donna

Claudia Pertosa diventa la prima donna a guidare il Gruppo Municipale di Faenza. È stata eletta venerdì scorso, dopo aver ricoperto già il ruolo di siniscalco. La sua nomina rappresenta un passo importante per la politica locale, aprendo nuove strade per le donne in carica pubblica.

Claudia Pertosa è la nuova reggente del Gruppo Municipale di Faenza. È la prima volta per una donna. Già siniscalco, Pertosa è stata eletta venerdì scorso. Hanno partecipato 55 soci di persona e 24 con delega. I soci sono un centinaio, il quorum dei due terzi per l’elezione del reggente era di 53 voti. Alla fine delle operazioni di voto sono state 75 schede valide, 3 nulle e una bianca. I voti sono stati 53 per Claudia Pertosa e 22 per il reggente uscente Marino Baldani. Pertanto Pertosa sarà il nuovo reggente del Gruppo Municipale per il triennio 2027-2029. Pertosa, 39 anni, ravennate di origine ma faentina d’adozione, è biologa, mamma di un bimbo di 6 anni e insegnante di zumba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

