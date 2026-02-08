Civitanova notte di disordini | minacce a Polizia e Carabinieri due giovani deferiti Cresce l’allarme malamovida

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, Civitanova Marche ha vissuto una serata di tensione. Un gruppo di giovani ha creato disordini, minacciando Polizia e Carabinieri intervenuti sul posto. Due ragazzi sono stati portati in caserma e deferiti. L’allarme sulla “malamovida” cresce, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine.

Civitanova Marche è stata teatro, nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2026, di un episodio di disordine pubblico che ha visto coinvolti un gruppo di giovani e l'intervento congiunto di Polizia e Carabinieri. L'incidente, avvenuto nel centro della città, ha portato al deferimento di due ragazzi in commissariato a seguito di minacce rivolte alle forze dell'ordine. I fatti si sono consumati in un contesto già teso a causa della crescente preoccupazione per la cosiddetta "malamovida", fenomeno di aggregazione giovanile spesso legato a comportamenti molesti e, in alcuni casi, a violenza. Intorno alla mezzanotte, una discussione tra sette o otto giovani ha attirato l'attenzione di residenti e passanti.

Nella notte a Colleferro, due giovani egiziani sono stati arrestati da Carabinieri e Polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

A causa del maltempo, due voli WizzAir provenienti da Bologna e Bergamo diretti a Tirana sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi.

