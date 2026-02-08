Civitanova celebra l’amore | video mapping illumina Palazzo Sforza e giardini in un festival emozionante

Questa sera Civitanova ha acceso le luci sulla propria passione. Il centro storico si è trasformato in un palcoscenico di immagini e colori grazie a un video mapping spettacolare che ha illuminato Palazzo Sforza e i suoi giardini. La città ha vissuto un momento di festa, con il pubblico che si è radunato per assistere a uno spettacolo che ha emozionato tutti, dai più giovani agli anziani. La rassegna “Civitanova in Love” ha lasciato il segno, portando in strada un’atmosfera di calore e romanticismo.

Il cuore di Civitanova è stato avvolto da una cascata di luci e immagini ieri sera, 8 febbraio 2026, con l'inaugurazione di "Civitanova in Love", una rassegna dedicata all'amore che ha preso forma con un suggestivo spettacolo di video mapping proiettato sul Palazzo Sforza. L'evento, voluto dall'Assessorato al Turismo, ha trasformato piazza XX Settembre in un palcoscenico a cielo aperto, catturando l'attenzione di cittadini e visitatori in un'esperienza immersiva che ha unito arte, tecnologia e sentimento. L'iniziativa, che si protrarrà per tutta la settimana, mira a celebrare l'amore in tutte le sue forme, offrendo un calendario ricco di eventi e installazioni artistiche in diverse location della città.

