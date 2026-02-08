Città sempre più anziana | 1.548 gli over 85
La città si conferma sempre più vecchia. Secondo i dati più recenti, 1.548 persone hanno più di 85 anni, e un quarto della popolazione residente è composta da anziani. La tendenza all’invecchiamento si fa sentire e richiede risposte concrete da parte delle istituzioni.
Il Comune presenta una popolazione fortemente caratterizzata dall’invecchiamento demografico. La popolazione anziana rappresenta un quarto di quella residente. L’analisi è stata oggetto di riflessione da parte della Consulta Anziani convocata dal presidente Andrea Prosperi. A illustrare i dati, i servizi offerti e le politiche attuate è stata la vicesindaca e assessora ai servizi sociali Paola Andreoni. Al 2025 gli anziani residenti sono ottomila e 278, di cui tremila e 677 uomini e quattromila e 601 donne, in un’età compresa tra i 65 e 100 anni. Le fasce più numerose si concentrano tra i 65 e i 79 anni ma risultano significativi anche i grandi anziani over 85 che sono mille e 548, di cui 20 hanno superato la soglia de secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
