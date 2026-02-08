Cimone 50 anni di storia e turismo | da rivalità locali a comprensorio sciistico di successo

Questa domenica il Consorzio del Monte Cimone ha festeggiato i suoi cinquant’anni. Una storia lunga che attraversa rivalità tra le comunità locali, poi trasformate in un successo condiviso. Oggi il comprensorio sciistico è uno dei più frequentati della zona, con un turismo in costante crescita. La festa ha coinvolto uomini e donne che hanno visto cambiare il volto della montagna negli ultimi decenni.

Il Consorzio del Monte Cimone celebra cinquant’anni di storia, un traguardo che racconta l’evoluzione di un’intera comunità appenninica e la sua capacità di trasformare una potenziale rivalità in una forza propulsiva per il turismo invernale. Nato nel 1976, il Consorzio ha saputo unire le forze di tre stazioni sciistiche – Fanano, Sestola e Riolunato – in un’unica entità gestionale, superando ostacoli e campanilismi che sembravano insormontabili. La celebrazione, in programma tra questa e la prossima stagione sciistica, rappresenta un momento di riflessione sul passato e di sguardo al futuro per un comprensorio che oggi vanta oltre 50 chilometri di piste e una capacità di accoglienza di 2800 persone all’ora grazie alle moderne seggiovie a sei posti.🔗 Leggi su Ameve.eu

