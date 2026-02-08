Cilento cinghiali | da danno a risorsa nasce la filiera della carne controllata e sostenibile

Nel Cilento, la presenza dei cinghiali ha sempre creato problemi agli agricoltori. Ora, il Parco Nazionale del Cilento prova a cambiare rotta. Invece di combattere i branchi, cerca di trasformarli in una risorsa. Nasce così una filiera della carne controllata e sostenibile, che punta a valorizzare questa specie e a ridurre i danni. È un tentativo di dare una svolta concreta alla gestione dell’emergenza faunistica.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni tenta una svolta radicale nella gestione dell’emergenza cinghiali, trasformando una crescente problematica faunistica in un’opportunità economica strutturata. Un’iniziativa senza precedenti, ufficializzata nella giornata di ieri, mira a creare una filiera controllata per la carne di cinghiale proveniente dai piani di controllo selettivo, sottraendo gli animali abbattuti al rischio di smaltimento irregolare o di consumo privato non tracciato. L’obiettivo dichiarato è quello di normalizzare la presenza del cinghiale sul territorio, non più percepito unicamente come una minaccia per le colture e la sicurezza stradale, ma come una risorsa per un indotto gastronomico locale certificato e sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cilento Cinghiali Emergenza cinghiali, nel Cilento la carne diventa risorsa: al via la filiera controllata Nel Cilento, la presenza massiccia di cinghiali ha causato problemi agli agricoltori e alle strade. Emergenza cinghiali, la svolta nel Cilento: proposto un centro per la lavorazione e vendita della carne La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cilento Cinghiali Argomenti discussi: Emergenza cinghiali, nel Cilento la carne diventa risorsa: al via la filiera controllata; Parco del Cilento, una Long List per creare la filiera della carne selvatica; Cinghiali - Il Parco del Cilento cambia passo; al via la selezione degli operatori per i capi abbattuti; Parco del Cilento, avviso pubblico per la gestione delle carcasse di cinghiali: al via la Long list degli operatori economici. Cinghiali, il Parco del Cilento crea la filiera controllata: via all’elenco di aziende per ritiro e trasformazione delle carniIl modello non prevede cessioni gratuite: gli operatori dovranno corrispondere un rimborso economico alle associazioni di selecontrollori, calcolato sul peso dei capi una volta eviscerati. agro24.it Vallo della Lucania, nel Cilento long list per la filiera della carne di cinghialeUna long list per operatori economici interessati all'acquisto e alla lavorazione delle carcasse di cinghiale: è l'iniziativa avviata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in prov ... ansa.it Rete 7 - Canale 99. . PARCO DEL CILENTO, AVVISO PER LA CESSIONE DELLE CARCASSE DI CINGHIALI facebook Vallo della Lucania, nel Cilento long list per la filiera della carne di cinghiale. Iniziativa nell'area protetta del Parco per la gestione deglo animali abbattuti #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.