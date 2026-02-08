Ciclone Harry | Imprese turistiche al Governo serve Fondo di garanzia per la ripresa economica delle coste colpite

Le imprese turistiche delle coste colpite dal ciclone Harry chiedono aiuto al Governo. Dopo la furia del maltempo che ha devastato Calabria, Sicilia e Sardegna, le aziende del settore si preparano a una crisi economica. Ora, richiedono un Fondo di garanzia per sostenere la ripresa e evitare che le perdite diventino irreparabili.

Il ciclone “Harry” ha lasciato una scia di devastazione lungo le coste di Calabria, Sicilia e Sardegna, e ora le imprese del settore turistico e delle attività economiche costiere chiedono al Governo misure urgenti per scongiurare una crisi economica che potrebbe compromettere l’intero sistema. Una richiesta formale è stata inviata, nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro del Turismo Daniela Santanchè e ai presidenti delle rispettive Regioni – Roberto Occhiuto per la Calabria, Renato Schifani per la Sicilia e Alessandra Todde per la Sardegna – sollecitando un intervento straordinario per mitigare i danni e garantire la ripresa delle attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo ha provocato danni significativi lungo le coste di Agrigento.

La Regione Siciliana ha dato il via ai primi ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

