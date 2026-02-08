Chivu | La squadra è al 100% Lautaro ha una fame incredibile

Domani si gioca la partita tra Inter e Sassuolo, e l’allenatore Chivu ha parlato della condizione della squadra. Ha detto che i giocatori sono al massimo della forma e che Lautaro Martinez si sta allenando con grande determinazione. La squadra si prepara con entusiasmo, puntando a fare bene contro il Sassuolo.

In vista della sfida tra Inter e Sassuolo, emergono indicazioni operative e concetti chiave legati all'approccio, al gruppo e all'obiettivo di rendimento. Le osservazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport chiariscono la direzione da seguire per affrontare l'incontro con determinazione e lucidità, senza trascorrere in approssimazioni. È indispensabile mantenere attenzione costante e un atteggiamento deciso nei duelli e nell'avvio della partita. La sfida viene descritta come non semplice, affrontata contro un avversario tosto che ha posto problemi a chiunque. Nonostante la caratteristica di neopromossa, la formazione avversaria sta vivendo un campionato significativo e ha dimostrato di poter rendere difficile l'esito di qualsiasi incontro.

Cristian Chivu si presenta convinto prima della partita contro il Sassuolo.

