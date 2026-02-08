Chivu | La squadra è al 100% Lautaro ha una fame incredibile

Da mondosport24.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si gioca la partita tra Inter e Sassuolo, e l’allenatore Chivu ha parlato della condizione della squadra. Ha detto che i giocatori sono al massimo della forma e che Lautaro Martinez si sta allenando con grande determinazione. La squadra si prepara con entusiasmo, puntando a fare bene contro il Sassuolo.

In vista della sfida tra Inter e Sassuolo, emergono indicazioni operative e concetti chiave legati all’approccio, al gruppo e all’obiettivo di rendimento. Le osservazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport chiariscono la direzione da seguire per affrontare l’incontro con determinazione e lucidità, senza trascorrere in approssimazioni. È indispensabile mantenere attenzione costante e un atteggiamento deciso nei duelli e nell’avvio della partita. La sfida viene descritta come non semplice, affrontata contro un avversario tosto che ha posto problemi a chiunque. Nonostante la caratteristica di neopromossa, la formazione avversaria sta vivendo un campionato significativo e ha dimostrato di poter rendere difficile l’esito di qualsiasi incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

chivu la squadra 232 al 100 lautaro ha una fame incredibile

© Mondosport24.com - Chivu: «La squadra è al 100%, Lautaro ha una fame incredibile»

Approfondimenti su Inter Sassuolo

Inter, Chivu svela questo prima del Sassuolo: «La rosa è coinvolta al 100%. Lautaro ha una fame e una voglia incredibile»

Cristian Chivu si presenta convinto prima della partita contro il Sassuolo.

Chivu non soddisfatto al 100%, c’è una cosa di Inter Venezia che lo ha innervosito: il retroscena

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Sassuolo

Argomenti discussi: Chivu: Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo costruendo; Inter-Torino, Chivu: Essere competitivi su tutti i fronti, ma non parlo di Triplete; Chivu: All'Inter non servono nuovi acquisti per crescere come squadra; Chivu sbotta dopo Inter-Torino: Siamo in semifinale e criticate? Io non capisco più un c*zzo...

chivu la squadra èLuis Henrique a DAZN: Chivu mi chiede sempre di fare di più. Contento per la fiducia sua e della squadraÈ Luis Henrique il giocatore scelto dall'Inter per inquadrare la sfida contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN: Sono troppo contento per la fiducia che il mister ha in me. Ho sempre lavorato tanto pe ... msn.com

chivu la squadra èOrsi: Inter, col Sassuolo gara complicata. Chivu punta tutto sulla Serie A e la società ha chiesto…L'ex giocatore ed ex vice allenatore nerazzurro ha detto la sua sul momento della formazione di Chivu ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.