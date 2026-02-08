L’audizione sulla discarica di Cava Fornace in commissione regionale Ambiente non ha convinto appieno il comitato dei cittadini che si oppone alla permanenza del sito. I rappresentanti del gruppo si sono detti delusi, sottolineando che parlare di chiusura solo se sostenibile appare come un passo indietro rispetto alle promesse fatte. I cittadini chiedono decisioni più chiare e rapide, senza rinvii che potrebbero mettere a rischio la salute e l’ambiente.

L'audizione sulla discarica di Cava Fornace in commissione regionale Ambiente non ha soddisfatto del tutto il comitato dei cittadini che si batte per la chiusura del sito. "Volevamo fortemente questo appuntamento in vista delle scadenze del Paur – afferma il comitato – per mettere a conoscenza i consiglieri regionali di quanto da 20 anni accade a ridosso del Lago di Porta. Ma l'incontro non è stato totalmente all'altezza delle aspettative. Essere stati auditi separatamente dai Comuni è stata la prima falla: in questa fase se davvero si vuole arrivare a una soluzione per la discarica occorre che Regione, Comuni, associazioni, comitato e cittadini facciano un percorso unitario e trasparente.

© Lanazione.it - "Chiusura solo se sostenibile? Dirlo ora è un passo indietro"

