Chieri-Cuneo 3-0 | le piemontesi riducono il distacco terzo posto

Nel derby piemontese, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 batte Honda Cuneo Granda Volley 3-0. La squadra di casa ha dominato l’incontro, riducendo il divario in classifica e avvicinandosi alle prime posizioni. La partita è stata tutto sommato semplice per le piemontesi, che hanno mostrato solidità in ogni set e non hanno mai dato spazio alle avversarie.

Nel derby piemontese, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 conquista una vittoria netta contro Honda Cuneo Granda Volley, chiudendo la sfida in 3-0 e consolidando la propria posizione in classifica. La serata mette in risalto una prestazione complessivamente solida, guidata da momenti decisivi al servizio e a muro, che hanno permesso ai biancoblù di controllare ogni set. Il risultato finale si traduce in tre set chiusi con parziali 25-19, 26-24 e 27-25. Chieri sale a 51 punti in classifica, rafforzando la propria collocazione e proseguendo la propria striscia positiva in campionato. La prima partita si sviluppa con un andamento improntato al cambio palla: dopo aver preso un piccolo margine, la squadra locale compie i break decisivi e chiude il parziale 25-19.

