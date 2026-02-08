Chiarabilli | Arriva la fibra Ma le strade non vengono risistemate a dovere

A Fossombrone, il lavoro sulla fibra ottica procede, ma le strade restano un problema. Dopo i lavori, gli scavi non vengono sistemati correttamente e le strade sono piene di dislivelli. La gente si lamenta perché questo crea disagi e mette a rischio sicurezza. Nonostante le promesse di interventi rapidi, le strade sono rimaste così, senza una riparazione adeguata.

Posano la fibra, ma poi non sistemano gli scavi a regola d'arte, soprattutto non riasfaltano. Succede a Fossombrone (e non solo) e la gente non può fare a meno di notare i dislivelli, anche perché. piove sempre sul bagnato. I cittadini protestano, sì, ma il Comune ha le mani legate. Il perché lo spiega il vicesindaco Michele Chiarabilli: "Gli scavi per la fibra si fanno sulla base di autorizzazioni nazionali o regionali, pertanto non è compito del Comune provvedere. I lavori sono regolati con decreto legge e finanziati col Pnrr. Gli enti locali non possono richiedere neppure le cauzioni prima degli interventi.

