Chiara Cainelli prende posizione contro il fandom tossico. Lo fa sui social, senza voler attirare consensi o scatenare polemiche. La cantante spiega che il suo intervento nasce dalla volontà di essere sincera, senza filtri, e di mettere in chiaro cosa pensa di un fenomeno che spesso si trasforma in un problema sui social.

Chiara Cainelli si espone contro il fandom tossico, ecco le sue parole via social. Chiara Cainelli si espone contro il fandom tossico non lo fa per cercare applausi, né per inaugurare l’ennesima guerra digitale. Lo fa con un gesto più raro e destabilizzante: rimette il confine al centro della scena. Commenti invadenti, prese di posizione aggressive “in sua difesa”, attacchi mascherati da tifo. Chiara chiama le cose con il loro nome e lo fa senza demonizzare nessuno, ma senza neanche concedere alibi. Il sostegno non è possesso. L’affetto non è delega alla violenza verbale. Leggi anche Helena Prestes si espone su Laura Pausini, ecco la riflessione della modella Il punto centrale non è la critica ai fan, ma la difesa di uno spazio sano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Chiara Cainelli sul fandom tossico: "Avrei potuto far finta di nulla"

“Le offese mi hanno segnata. Per questo ho deciso di ricorrere alla chirurgia estetica”. Chiara Cainelli a #LVB x.com