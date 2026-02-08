Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni potrebbero salire sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttori. Fino a pochi giorni fa, sembrava impensabile, ma adesso tutto è aperto dopo che Andrea Pucci ha lasciato il suo ruolo. La scelta ufficiale non è ancora stata annunciata, e tutto dipende da eventuali accordi e decisioni dell’ultimo minuto. Il Festival potrebbe davvero cambiare volto, con due volti molto amati dal pubblico pronti a prendere il timone.

Milano, 8 febbraio 2026 - Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni al Festival di Sanremo 2026? Sino ad oggi sarebbe stato un probabilissimo “Assolutamente no”, ora con il dietrofront - chissà quanto autentico e duraturo - di Andrea Pucci tutto sembra essere possibile. Anche perché, a questo punto, andrebbe studiata una soluzione last minute. Chi è Andrea Pucci: come è diventato famoso, le gaffe e il litigio con Bobo Vieri Chi sono i co-conduttori confermati. Il Festival di Sanremo 2026 sta facendo storcere il naso a parte del pubblico per alcuni dei co-conduttori che accompagneranno il duo Carlo Conti-Laura Pausini - il conduttore e direttore artistico sarà il padrone di casa all’Ariston, la cantante co-conduttrice per tutte le cinque serate della manifestazione -: nella prima serata sarà l’attore turco Can Yaman a salire sul palco, nella seconda questo ruolo sarà ricoperto dal cantautore Achille Lauro, mentre nella terza toccherà al comico Lillo, ovvero Pasquale Petrolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2026: cosa può succedere dopo l’addio di Andrea Pucci

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo 2026.

La lista dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 si allarga.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Tutto quello che sappiamo su Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori?; Sanremo 2026, i co-conduttori di Carlo Conti: e se sul palco dell’Ariston arrivasse Gabbani?; Sanremo 2026, anche Achille Lauro tra i co-conduttori: la sorpresa di Carlo Conti; Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti.

Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2026: cosa può succedere dopo l’addio di Andrea PucciA questo punto servirebbe una soluzione last minute: Topo Gigio commenta: Quando il generale chiama, io rispondo ... quotidiano.net

Sanremo 2026, tutte le voci sui co-conduttori: Conti a Verissimo, Stefano De Martino in eredità, Achille Lauro torna con Pausini«La speranza è l’ultima a morire, anche se dalle mie parti si dice che chi visse sperando…». Con una battuta Carlo Conti ... msn.com

Il comico Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le critiche. Giorgia Meloni: «Deriva illiberale della sinistra» La premier in un post esprime solidarietà al comico accusato di omofobia e razzismo facebook

Sto con Andrea #Pucci. La #libertà di pensiero e di parola non è negoziabile. La libertà è un valore (per qualcuno a senso unico) che va tutelato. x.com