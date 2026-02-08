Chi era Angela Azzaro la giornalista anticonformista morta a 59 anni | femminismo e vita controcorrente

Angela Azzaro è morta a 59 anni. La giornalista era conosciuta per il suo spirito anticonformista e la capacità di andare controcorrente. Non si limitava a scrivere di cronaca, ma viveva come voleva, senza lasciarsi condizionare dalle convenzioni. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e tra chi apprezzava la sua sincerità e il suo coraggio.

Angela Azzaro non era una giornalista qualsiasi. Era una presenza, una voce fuori schema, una mente che rifiutava le semplificazioni. È morta a 59 anni, lasciando un vuoto profondo nel giornalismo italiano, soprattutto in quell’area culturale e politica che da anni cerca di coniugare garantismo, diritti civili e pensiero critico. La sua scomparsa è stata annunciata dai colleghi e ricordata con parole che restituiscono la dimensione di una figura fuori dagli stereotipi: “Spirito libero e anticonformista”, scrivono dall’Huffington Post. Una definizione che sintetizza un percorso costruito controcorrente, senza mai rinunciare all’indipendenza di giudizio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

È morta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice nota per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

È morta Angela Azzaro, la giornalista e attivista che molti conoscevano come una delle voci più presenti nei talk show politici.

