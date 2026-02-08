Chi è Rita Sanitate la 26enne morta nell' incidente sulla strada Mola-Rutigliano

Questa notte, sulla strada tra Mola e Rutigliano, si è verificato un incidente mortale. Una giovane donna di 26 anni, Rita Sanitate, ha perso la vita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Aveva 26 anni Rita Sanitate, la giovane donna morta nel terribile incidente avvenuto questa notte sulla provinciale tra Mola e Rutigliano. L'auto a bordo della quale viaggiava è finita fuori strada, terminando la corsa contro un albero. Un impatto che non ha lasciato scampo alla 26enne, mentre.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Mola Rutigliano Incidente mortale tra Mola e Rutigliano: auto contro albero, perde la vita una ragazza. Tre feriti in codice rosso Questa notte, sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha cambiato la vita di diverse persone. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mola Rutigliano Chi è Rita Sanitate, la 26enne morta nell'incidente sulla strada Mola RutiglianoLa giovane mamma viaggiava a bordo di un'utilitaria che è finita fuori strada impattando contro un albero. Tanti i messaggi di cordoglio. Il sindaco: Un dolore difficile da raccontare ... baritoday.it Chi era Rita Sanitate, la 26enne di Mola di Bari morta sulla provinciale: «I miei figli la mia vita»Il figlio, di 8 anni, viaggiava con lei al momento dell'incidente: è stato portato in codice rosso al Policlinico di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it

