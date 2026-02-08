Chi è Riccardo Lorello | crescita gara dopo gara fino al podio olimpico

Milano, 2002: Riccardo Lorello, giovane atleta milanese, ha conquistato oggi il suo primo podio olimpico, portando a casa il bronzo nei 5. Dopo anni di allenamenti e sacrifici, Lorello ha dimostrato di saper crescere gara dopo gara, arrivando così a un risultato che molti in città aspettavano da tempo.

Milano non è solo il punto di partenza, ma anche il luogo della consacrazione. Riccardo Lorello, milanese classe 2002, ha trasformato un sogno coltivato fin dall'infanzia in una medaglia olimpica, costruendo il proprio percorso passo dopo passo, gara dopo gara, fino al bronzo di oggi nei 5.000 metri ai Giochi di Milano Cortina. Figlio d'arte, il padre Adriano è stato atleta, Lorello entra molto presto nel mondo dello sport. A sei anni indossa i primi pattini a rotelle e li toglierà solo a diciannove, attraversando oltre un decennio di crescita tecnica e personale che ne forgia il carattere competitivo.

